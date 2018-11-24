أخبار مصر | نقيب الصيادلة: تسمية قاعة باسم أحمد طه.. ووضع صورته بجميع الأفرع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة: تسمية قاعة باسم أحمد طه.. ووضع صورته بجميع الأفرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة للمشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الصيدلى أحمد طه، شهيد المهنة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير مساء غداً الأحد عقب صلاة المغرب.

أوضح نقيب عام الصيادلة، أن الشهيد ضحى بعمره وهو يؤدي عمله، وجميع الصيادلة يمكن أن يتعرضوا لذلك والأعمار بيدي الله، مشيرا إلي أنه مات في الغربة سعيا إلي تحسين وضعه، ولكنه قتل بيد الخيانة والغدر والخسه.

وأكد، أنه سوف يتم توفير اتوبيسات من المحافظات على نفقة النقابة لنقل الصيادلة لتقديم واجب العزاء.

وأضاف، أن نقابة العامة سوف تقوم بوضع صورة الشهيد داخل جميع النقابات الفرعية، وإطلاق اسمه على قاعة اجتماع الأزبكية بالدور الثالث، وتفعيل لجنة الصيادلة العاملين بالخارج برئاسة النقيب العام واختيار ١٠ صيادلة مقررين لجان من ضمن العاملين بالخارج، وحصر أماكن عملهم ومتابعة العقود ومدة الدوام ويوم الراحة الاسبوعي، بالإضافة إلى إنتقال عضو مجلس كل ٦ شهور للإجتماع معهم، وتعيين موظف او اكثر مسئول عن شئون العاملين بالخارج وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة لهم، وإطلاق اسم الشهيد علي الجمعية العمومية المقبلة يوم 30 نوفمبر الجارى، وتكريم والد ووالدة واخت الشهيد.

ووجه نقيب عام الصيادلة، سؤالًا الى جموع الصيادلة الذين لم يحضروا تشييع الجنازة، "تخيل نفسك مكان الشهيد مسئول عن أسرة مكونة من اب شفاه الله وام وأخت، هل كنت تتمني أن زملائك تخذلك؟ هل كنت تتمنى أن اسرتك الكريمة لا تشاهد مشهد الدفن بآلاف الزملاء؟".

وتابع نقيب عام الصيادلة: "أسف يا دكتور أحمد.. لكن عهد عليا لن أترك حقك.. حتى ولو كنت وحدي.. رحمك الله ويلهم اسرتك الصبر والسلوان".