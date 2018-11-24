شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: خصم يومين من المدير المناوب بمستشفى أجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، خصم يومين من مرتب المدير المناوب للمستشفى أجا المركزي لعدم تواجده بها خلال النوبتجية الليلية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ لمستشفى أجا ليلة السبت، اطلع خلالها على كشوف المرضى الذين وفدوا على المستشفى للعلاج وراجع الحضور والانصراف واكتشف عدم وجود المدير المناوب.

وتجول المحافظ داخل أقسام المستشفى واستمع لشكاوى المرضى من ضعف مستوي الرعاية الصحية المقدمة لهم وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وإضرارهم لشرائها من الصيدليات، كما استمع لشكوى بعض المرضى من سوء تعامل الأطباء وهيئة التمريض معهم.

وقال «شاروبيم»: «القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي أهمية كبيرة لملفات الصحة باعتبارها هي وملف التعليم المشروع القومي لمصر خلال السنوات المقبلة».

وأضاف أن الحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة الأمراض يعد هدف قومي تسعى مصر إلى تحقيقه لما للصحة من انعكاس على مختلف مجالات الحياة وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية«.

وتوجه المحافظ بعد جولته بمستشفى أجا إلى مدينة المنصورة وتفقد حديقة شجرة الدر بنطاق حي غرب وأعطي تعليماته بسرعة تطوير الحديقة لخدمة الرواد من المواطنين خاصة الأطفال.

واطلع على ما تضمه المكتبة من كتب في مختلف المجالات ولمختلف الأعمار، وناقش طرق إمداد المكتبة بالكتب الجديدة وتصنيفها لسهولة البحث من قبل المترددين عليها.

وأشار إلى أن إحياء عادة القراءة وتشجيع الشباب على الكتاب من شأنه خلق أجيال واعية وشديدة الانتماء لوطنها وتعرف ما يحاك للوطن من مؤامرات من الداخل والخارج وبالتالي تكون هذه الأجيال على استعداد كامل للدفاع عن وطنها والمساهمة في بناء مستقبله.

كما تفقد المحافظ مرسى الأتوبيس النهري الجديد وشدد على ضرورة الانتهاء من إقامة جميع المراسي في مواعيدها المقررة، وذلك تمهيدًا لتشغيل الأتوبيس النهري الذي يساهم في التخفيف من حدة الأزمة المرورية التي تعاني منها مدينة المنصورة ويساعد آلاف المواطنين في تنقلاتهم بسرعة وفي أمان تام.

وأكد شاروبيم أن المنصورة هي المدينة الثانية في مصر التي يعمل بها الأتوبيس النهري بعد القاهرة كوسيلة نقل آمنة وخاضعة للاشتراطات البيئية.