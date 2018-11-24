شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تحذر مواطني المناطق الساحلية وسيناء: أمطار غزيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الموارد المائية والري المواطنين بالمناطق الساحلية وسيناء من مخاطر سقوط الأمطار والسيول، مشددة على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن الأمطار في هذه المناطق، وإنه يجري تحديث دوري لخرائط الأمطار لمصر بواقع خريطة كل 6 ساعات.

وبحسب بيان، السبت، تشير توقعات التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الري وخرائط الأمطار على مصر لأيام السبت والأحد والاثنين، إن من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وتقل حدتها على محافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد السبت، وأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء غدًا الأحد، بينما تشير التوقعات إلى عدم سقوط أمطار الإثنين.

يأتي ذلك بينما رفعت وزارة الموارد المائية والري، حالة التأهب القصوى بالأجهزة الفنية التابعة للوزارة ومنها قطاع المياه الجوفية وهيئتي مشروعات الصرف والميكانيكا والكهرباء لمواجهة ارتفاع معدلات الأمطار والسيول، وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة، للتعامل مع اختناقات في تصريف مياه الأمطار، وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان.

وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمجابهة السيول، وتم إبلاغ جميع الأجهزة بتقرير التنبؤ بالأمطار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار المتوقعة كل في اختصاصه، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث التنبؤ بالأمطار كل ثلاثة أيام، وهو ما يساعد على حسن إدارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الأغراض التنموية من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لتبادل المعلومات التي ترفع من كفاءة مواجهة أي مخاطر تتعلق بمياه الأمطار والسيول بمختلف المحافظات.