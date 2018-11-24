شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 213 من «أنصار بيت المقدس» إلى 1 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس» المتهمين باغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وعدد من ضباط الشرطة لجلسة ١ ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر.