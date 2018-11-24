شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 295 كم طول شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كيلومترا والتي تبلغ حالياً 77.6 كيلو متر فقط .

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018 والذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان «نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي والذي يشارك فيه 70 دولة بالاضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وتابع أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخري، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.

وأشار إلى الطفرة الكبيرة غي مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز ال 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.



مضيفا أن وزارة النقل تقوم حاليا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه(بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)، وتطوير2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وإنشاء 10محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي على الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

أما في مجال السكك الحديدية فقد أشار وزير النقل إلى أنه يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه.بالإضافة إلى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025 وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12،6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية وكذلك التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه وإنشاء القطار السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين ) بطول 486 كم وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ( الروبيكي – العاشر من رمضان- بلبيس ) بطول 69 كم .

وفيما يتعلق بمجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي فقد أكد الدكتور هشام عرفات على استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط ) مشيرا إلى تقدم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث كما أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي «السلام – العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة» بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13،7 كم وتكلفة 363 مليون يورو وانشاء خط القطار الكهربائى للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم .وكذلك انشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم .لافتا إلى انه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295كم والتي تبلغ حالياً 77،6 كم فقط.

وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها «EPC+F – PPP – BOT» وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.

بالاضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب وإنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه .

وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات صرح الدكتور هشام عرفات أنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها «السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.

وفيما يخص مجال النقل النهري أشار الوزير إلى ان وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة «بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة.