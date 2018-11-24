شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الصيد بالبرلس بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت سلطات ميناء البرلس، ميناء الصيد، لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
وشهدت محافظة كفر الشيخ، السبت، سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بكرات ثلجية في بعض المناطق وأغرقت المياه الشوارع.
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