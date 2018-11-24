شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر تأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، إنه فوجئ بقرار صادر من هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين بإرجاء تلقى أوراق الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إلى وقت لاحق وتأجيل الانتخابات بالرابطة وذلك بناءً على طلب من المكتب التنفيذي الحالى للرابطة.

وأعرب الزناتى عن استيائه بسبب اتخاذ القرار دون إطلاعه عليه أو إبلاغه به، وأنه فوجئ به رغم أنه المشرف على الشعب والروابط بالنقابة في الوقت الذي كان قد تم فيه تحديد مواعيد تلقى أوراق الترشح وإجراء الانتخابات.

يذكر أن هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين تضم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام حاتم زكريا وأمين الصندوق محمد شبانة ووكيلي النقابة خالد ميرى وإبراهيم أبوكيلة.