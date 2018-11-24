شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تنظم مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة القوى العاملة تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حلقة جديدة من مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» ونظمتها مديرية القوي العاملة بالمنيا وأقيمت بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة تحت عنوان: «السلامة سلوك حياة»، بحضور مدحت الغمراوي، مدير المديرية.

بدأت المبادرة بلقاء مفتوح مع إدارة المعهد حول الملاحظات المتعلقة بالسلامة الموجودة بالمعهد وطرق إزالتها دراً للمخاطر ولحماية كل العاملين والطلاب والمترددين على المنشأة.

وقام محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة ببيان أهمية السلامة في حياتنا اليومية في كل مناحي الحياه والمخاطر التي تتعرض لها، وكيفية متابعتها وجعل السلامة سلوك حياه، وهو عنوان حلقة المبادرة، وشرح كيفية تشكيل جهاز ولجنة السلامة بالمنشآت الحكومية، وغيرها طبقا القرار الوزارة 134لسنة 2003 وكيفية التدريب عليهما.

من جانبها، قامت الدكتورة ماجده صلاح بإدارة السلامة بمديرية القوى العاملة بالمنيا بشرح لخطة الطوارئ وأهميتها وكيفية الاستفادة منها، واختتم المبادرة المهندس محمود مهدي اللقاء بالتأكيد على دور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الحياة.

وقدم الدكتور جمال الدين أبوالمجد عميد المعهد الشكر لوزارة القوى العاملة على المجهود المبذول في هذا الاتجاه، كما شكر كل من الإدارة العامة للسلامة والصحة، ومديرية القوى العاملة بالمنيا.