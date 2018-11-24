شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 71 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مباحث التموين بالجيزة حملات ضبط الأغذية الفاسدة، وتحرير المخالفات، وأسفرت حملة اشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 71 قضية لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتجميع اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات المعجن بالمخابز. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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