شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تستعرض تقريرا حول الملتقى العلمى بين "تيودور بلهارس" وقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة حول تنظيم لقاء علمى مشترك بين قسمى جراحة المسالك البولية بالمعهد وقسم علاج الأورام بقصر العينى.

وأشار التقرير إلى أنه على هامش اللقاء العلمى تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين؛ بهدف علاج مرضى أورام الجهاز البولي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور لفيف من أساتذة وأعضاء قسم جراحة المسالك البولية وأساتذة الباثولوجى والأشعة التداخلية بمعهد تيودور بلهارس، ونخبة من أساتذة قسم علاج الأورام بقصر العيني.

وأكد الدكتور ممدوح رشدي رئيس قسم جراحة المسالك بمعهد تيودور بلهارس، على أهمية التعاون بين الجانبين؛ بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى والوصول لأعلى نسب شفاء، موضحا أن اللقاء العلمى ناقش كيفية تشخيص وعلاج أورام المثانة وأورام الكلى، ودور استخدام العلاج الكيماوي في علاج سرطان المثانة، وأهمية دور المعامل ودلالات الأورام في تحديد استجابة المرضى لطريقة العلاج.

وقع البروتوكول عن معهد تيودور بلهارس الدكتور ممدوح رشدي، وعن قصر العينى الدكتورعماد حمادة رئيس قسم علاج الأورام.