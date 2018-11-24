أخبار مصر | 'شبانة': قرار تأجيل انتخابات 'النقاد الرياضيين' صدر من السلطة العليا بالنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'شبانة': قرار تأجيل انتخابات 'النقاد الرياضيين' صدر من السلطة العليا بالنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المكتب التنفيذي للرابطة سبق وأن أعلن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح، ولكن هيئة المكتب اعتبرت أن تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي هو الصالح العام للرابطة، مؤكدًا أنه قرار يجب الالتزام به، نظرًا أنه صدر من السلطة العليا بالنقابة.
وأكد "شبانة" أن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه المقبل ذلك الأمر، حتى لا تقع هيئة المكتب والرابطة في خلاف مع لجنة النشاط في النقابة، لافتًا إلى أن لجنة النشاط ليست مشرفة على الانتخابات، وإنما مشرفة على الإجراءات فقط، وأن مجلس النقابة هو المشرف العام عليها.
وأوضح "شبانة" أن المكتب التنفيذي للرابطة، لم يُصدر قرار التأجيل ولا دخل له بالأمر نهائيًا.
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