أخبار مصر | الزناتي: فوجئت بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: فوجئت بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب "الزناتي" في بيان له، عن استيائه بسبب اتخاذ القرار دون إطلاعه عليه أو إبلاغه به، وأنه فوجئ به رغم أنه المشرف على الشُعب والروابط بالنقابة، في الوقت الذي كان قد تم فيه تحديد مواعيد تلقي أوراق الترشح وإجراء الانتخابات.
يذكر أن هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، تضم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام حاتم زكريا وأمين الصندوق محمد شبانة ووكيلا النقابة خالد ميرى وإبراهيم أبوكيلة.
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