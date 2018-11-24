أخبار مصر | الزناتي: فوجئت بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: فوجئت بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، بأنه فوجئ بقرار صادر من هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، بإرجاء تلقي أوراق الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إلى وقت لاحق، وتأجيل الانتخابات بالرابطة، وذلك بناءً على طلب من المكتب التنفيذي الحالى للرابطة.

وأعرب "الزناتي" في بيان له، عن استيائه بسبب اتخاذ القرار دون إطلاعه عليه أو إبلاغه به، وأنه فوجئ به رغم أنه المشرف على الشُعب والروابط بالنقابة، في الوقت الذي كان قد تم فيه تحديد مواعيد تلقي أوراق الترشح وإجراء الانتخابات.

يذكر أن هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، تضم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام حاتم زكريا وأمين الصندوق محمد شبانة ووكيلا النقابة خالد ميرى وإبراهيم أبوكيلة.