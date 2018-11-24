أخبار مصر | معلومات هامة لتجنب العروض الوهمية في الــ"جمعة السوداء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات هامة لتجنب العروض الوهمية في الــ"جمعة السوداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقع كثير من المتسوقين في فخ العروض الوهمية التي تنتشر في موسم التخفيضات "الجمعة السوداء"، والتي يتم تقديمها عبر مواقع الإنترنت أو من خلال المحلات التجارية.

ولتجنب الوقوع في فخ مثل هذه العروض، يقترح موقع "تلغراف" عددا من النصائح التي على المتسوقين اتباعها خلال موسم التخفيضات:

- إذا كنت تشتري منتجا عبر موقع إلكتروني، تحقق أن يكون موثوقا ويحظى بتقييمات جيدة من قبل المستهلكين.

- راجع سياسية الاستبدال والاسترجاع سواء كنت تشتري من موقع إلكتروني أو محل تجاري.

- لا تتردد في الإبلاغ عن أي مخالفات وعروض تشك في كونها وهمية بالاتصال بالأجهزة المتخصصة بحماية المستهلكين.

- يمكن الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من مصداقية العروض، وذلك بزيارة الصفحات الخاصة بالعلامات التجارية التي تفكر باقتناء منتجات خاصة بها.

- تستطيع الاستفادة من خدمة "تسوق" المتوفرة في محرك البحث غوغل وذلك لمقارنة أسعار المنتجات المعروضة مع تلك التي تشملها العروض التسويقية.

- لا تغرك العبارات الترويجية البراقة التي تدعي وجود تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات، لأن مثل هذه العبارات قد تكون مجرد "كذبة" للإيقاع بأكبر عدد من المستهلكين.

- تأكد من جودة المنتج لأن الكثير من المتاجر تطرح منتجات بأسعار مخفضة ولكنها بجودة متواضعة.

- تحقق من كون المنتجات التي تشتريها جديدة، بمعنى أنها ليست "موديلات قديمة"، طرحت بأسعار مخفضة بعد مرور سنوات على إطلاق تلك الطرز.

