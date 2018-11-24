أخبار مصر | "مسافرون للسياحة": توقعات بزيادة الإشغالات بالأقصر وأسوان لـ 90% بديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسافرون للسياحة": توقعات بزيادة الإشغالات بالأقصر وأسوان لـ 90% بديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن زيارة الأقصر وأسوان حلم يراود الكثير من السياح الأجانب وهذا ما نلمسه خلال مشاركتنا في البورصات السياحية العالمية خاصة أن كل المدارس والجامعات في أغلب دول العالم تدرس الحضارة المصرية القديمة وهذا يجعل هناك حالة من الشغف والرغبة لزيارة آثار مصر.

وأكد عاطف عبد اللطيف في تصريح له أن الصورة الذهنية عن مصر تغيرت عن الماضي بشكل ايجابي كبير جدا نتيجة لجولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء وزعماء العالم والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تمت مؤخرا وكذلك جهود وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والقطاع السياحي وتواصله مع منظمي الرحلات بالخارج والمشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية العالمية.

وأشار إلى أنه نتيجة لكل هذه الجهود فإن عام 2019 سيكون العام الذهبي للسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات بالأقصر وأسوان بعد 8 سنوات عجاف مرت بها السياحة المصرية عقب ثورة يناير وكذلك اختيار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي في 2019 سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة.

ولفت رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إلى أن هناك مؤشرات تؤكد على ذلك مثل عودة أسواق كثيرة كانت قد توقفت منذ فترة ومنها الدانمارك وأوكرانيا واسبانيا وايطاليا وأمريكا وجنوب إفريقيا وكوريا وزيادة عدد رحلات الطيران المباشر للأقصر وأسوان من العديد من الدول هذا فضلا عن تعاقد عدد كبير من الأفواج من لبنان لقضاء أجازة نصف العام بالأقصر وأسوان.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن هناك نوعاً جديداً من السياحة بدأ يظهر بشكل قوي في محافظتي الأقصر وأسوان وهو سياحة المؤتمرات سواء المحلية والدولية ومنها مهرجانات سياحية وفنية واقتصادية وسياسية وكل هذا سيكون له دور كبير في زيادة الإشغالات الفندقية والإنفاق وزيارة المعالم الأثرية والتسوق.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الأقصر وأسوان وتنوع جنسيات السائحين وعدم الاعتماد على سوق واحد ارتفع معدل إنفاق السائح للأقصر وأسوان من 40 دولارا إلى 90 دولارا في الليلة الواحدة وهذا طبقا لبيانات البنك المركزي المصري المعلنة.

وقال إنه نتيجة للموسم السياحي الواعد لابد من الاهتمام بشكل أكبر بالبنية التحتية بالأقصر وأسوان من مرافق وطرق ومستشفيات وغيرها وكذلك توفير التمويل اللازم للفنادق والعائمات النيلية والمراكب النيلية حتى تطور من نفسها وترفع كفاءتها لتعود بقوة إلى أسطول النقل السياحي والفنادق السياحية.

وشدد على ضرورة عودة قطارات النوم السياحية التي توقفت ومنها ما كان يتحرك من القاهرة إلى الأقصر مباشرة ويليها أسوان مع إدخال التحسينات والتطوير عليها ولا تكون على شكله القديم وعودة قطارات 84 و87 التي كانت مخصص للسياحة فقط وكذلك زيادة عدد رحلات الطيران الداخلي الى الأقصر وأسوان أو الاستعانة بطائرات ذات سعة أكبر.

وأشاد "عبد اللطيف" بتعاون وزارتي الري والسياحة في القضاء على مشكلة شحوط المراكب السياحية وإنشاء وتطوير موانئ ومراسي على النيل مؤكدا على ضرورة الاهتمام بسياحة النايل كروز بين القاهرة والأقصر وأسوان التي تهم الكثير من السياح خاصة الأمريكان والألمان.

وتوقع عاطف عبد اللطيف أن ترتفع نسب الإشغالات خلال شهر ديسمبر من 80 إلى 90% وأكثر لان هذا الوقت من العام يكون فيه أعياد الكريسماس ورأس السنة وإجازة نصف العام الدراسي مما يزيد الطلب على قضاء الشتاء في الأقصر وأسوان بشكل خاص.