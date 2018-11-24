مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل المغتصب في السلام

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استعجلت نيابة السلام، السبت، تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفل المغتصب فى النهضة بمدينة السلام. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم بهتك عرض طفل النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات. بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة النهضة بلاغًا من "م.م" تتهم فيه "م.و"، 23 سنة، بهتك عرض طفلها واغتصابه داخل شقته، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

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