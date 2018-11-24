مصر | تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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