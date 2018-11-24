مصر | النيابة تجدد حبس متهم في قتل خفير في التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تجدد حبس متهم في قتل خفير في التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم في واقعة قتل "خفير" بالتجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، وجود شبهة جنائية بعد فحص الجثة، ووصول تقرير الطب الشرعي، كما اعترف المتهم بقتل المجني عليه لوجود خلافات بينهما.

وأوضح المتهم "ع.ع" عامل، في اعترافاته أمام النيابة، أنه يعمل فى مجال الجبس، وبحث عن فرصة عمل داخل القاهرة، ولجأ للمجني عليه خالد الذي يعمل "خفير" بإحدى الفلل بالتجمع الخامس، مستطردا: "حكيت له في مرة عن علاقة جنسية بيني وبين حد من صحابي في البلد، فقالي طب ودلوقتي إيه نظامك، فقولتله لا خلاص بطلت"، مضيفا: "الضحية وضع يده على جسمي، وقال لى تعالى نجرب المرة دي مع بعض، ومارسنا الجنس مع بعض، واستمرينا في العلاقة كل يوم عنده في الفيلا اللي كان بيحرسها".

وأكد المتهم، أنه رفض الاستمرار في ممارسة الجنس مع المجني عليه، فهدده أن يفضحه.

ويروي المتهم، قصة تخلصه من المجني عليه "بدأت أفكر في التخلص منه، أوهمته أن في حرامي فى الفيلا، وجبت سيخ حديد وضربته على رأسه لحد ما وقع، واتأكدت أنه مات"، موضحا أنه قام بتغطية الجثة بملابس أخرى حتى لا يتساقط الدم أثناء نقله.

واستطرد المتهم: "فتحت بطن خالد وحطيت الأسمنت والجبس جواها عشان الريحة متطلعش، ونقلت الجثة جنب السلم وحفرت حفرة ورميتها ودفنتها بالرمال".