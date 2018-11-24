مصر | النيابة تأمر بحبس متهمين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس متهمين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامها بسرقة 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة.

وتعود البداية بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة أثناء تفقدهم للحالة بشارع الحجاز، من ضبطت شخصين حال تواجدهما داخل الحديقة المواجهة لجامع الفتح وبحوزتهما خزينة حديدية يحاولون فتحها.

وتبين أنهما عاطلان وبحوزتهما خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى ٦٠ ألف جنيه، هاتف محمول، مجموعة من الأوراق ومجموعة من المفاتيح المصطنعة وأجنة حديدية وجاكوش.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بشارع الشيخ أحمد إبراهيم ـ دائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.