مصر | حبس عاطل لفرض سيطرته وترويعه للمواطنين بحلون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لفرض سيطرته وترويعه للمواطنين بحلون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام م.ن، وشهرته " المكلتم"، ٢٥ سنة، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى، يستخدمه في فرض السيطرة وترويع المواطنين.
وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات اللازمة تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري روسي "فرد خرطوش"، وكمية من الذخيرة.
وبمواجهته أمام النيابه اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد استخدامها في المشاجرات، والبلطجة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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