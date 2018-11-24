شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تحدد فترة قبول طلبات من لديهم عقود بيع ومستندات ملكية بتوسعات الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت فتح فترة قبول الطلبات من يوم 2/12/2018، وحتى يوم 17/12/2018، وذلك لجميع المواطنين، الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة.

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