شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم موظف بمستشفى جامعة قناة السويس أعاد 76 ألف جنيه لمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس، أشرف محمد إسماعيل، الموظف بالمستشفى الجامعى، بحضور الدكتورة إلهام مدني مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، وذلك تقديرا لأمانته وإعادة 76 ألف جنيه لمريض دخل قسم طواراى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية. وقدمت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس الشكر والتقدير للموظف تقديرا لأمانته وإعادة المبلغ المالي لصاحبه بعد تمثله للشفاء.

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