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شكرا لقرائتكم خبر عن المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المغامر عمر حجازي، بعد وصوله سانت كاترين بدراجته خلال مبادرته لتنشيط السياحة «من طابا للهرم»، إن سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات لطقسها المتميز ووجود مرتفعات بها.
وكان وصل «حجازي»، سانت كاترين قادما من طابا خلال مبادرته لتنشيط السياحة بالدراجة من طابا للهرم.
وقام «حجازي» بصعود جبل موسى بالدراجة والتجول في مدينة سانت كاترين، وسوف يكمل مبادرته، السبت، بالدراجة للانتقال للقاهرة مرورا بوديان سانت كاترين وفئران والحسوة ومدن خليج.
شكرا لقرائتكم خبر عن المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات» (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .