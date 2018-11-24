المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المغامر عمر حجازي، بعد وصوله سانت كاترين بدراجته خلال مبادرته لتنشيط السياحة «من طابا للهرم»، إن سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات لطقسها المتميز ووجود مرتفعات بها.

وكان وصل «حجازي»، سانت كاترين قادما من طابا خلال مبادرته لتنشيط السياحة بالدراجة من طابا للهرم.

وقام «حجازي» بصعود جبل موسى بالدراجة والتجول في مدينة سانت كاترين، وسوف يكمل مبادرته، السبت، بالدراجة للانتقال للقاهرة مرورا بوديان سانت كاترين وفئران والحسوة ومدن خليج.

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»