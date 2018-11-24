شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن انقطاع المياه بمناطق (مراكز شبراخيت- ريف مركز الرحمانية ) لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 صباح الاثنين وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم، وذلك بسبب توقف محطة مياه شبراخيت لأعمال الإحلال والتجديد التي تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ولاستكمال الإعمال الموجودة بالعنبر البديل وعنبر العكرة والمرشح الرئيسي.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حيث تقوم الشركة بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ،وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.