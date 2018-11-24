شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار فتح البوكسات أمام تسجيل مثائل الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت اليوم الجريدة الرسمية، قرار وزير الصحة والسكان رقم 645 لسنه 2018، بشأن تنظيم قبول طلبات المستحضرات الصيدلانية البشرية، بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية المعروفة بقرار "فتح البوكس". وشمل قرار فتح صناديق المثائل المستحضرات الخاصة بقوائم نواقص الأدوية والمستحضرات المسجلة خلال أخر 10سنوات والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء والمستحضرات المنتجة، بغرض التداول المحلى والتصدير للخارج .

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