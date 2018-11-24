شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تنشر صور افتتاح أضخم معرض للمشروعات العقارية المصرية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، فى افتتاح فعاليات سيتى إيدج للتطوير العقارى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتعريف المصريين بالخارج به، وذلك حسب الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

ويذكر أنه من المقرر افتتاح السفيرة نبيلة مكرم، اليوم السبت، أضخم معرض فى أوروبا "عقارات مصر"، بالعاصمة البريطانية لندن فى الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجارى، برعاية المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى يقام فى قاعة إكسل شرق لندن، بمشاركة الدكتورة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.



تدوينة وزارة الهجرة

ويضم المعرض كافة المشروعات القومية فى مجال الإسكان التى تنفذها وزارة الإسكان فى إطار خطة الدولة التنموية، وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقارى المصرى فى العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم فى هذا المجال، متماشيًا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصرى وعرض الرؤى المختلفة التى تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المعرض يحظى باهتمام ورعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج المتكررة بطرح وحدات لهم فى المشروعات السكنية الجديدة، حيث يشهد المعرض أكبر مساحة عرض لمشروعات وزارة الإسكان فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومختلف المشروعات الإسكانية القومية، فى تلبية لحلم المصرى المغترب بتملك وحدة فى وطنه تربط أبناءه بجذورهم، فالمصرى مهما طالت به الغربة تزال العودة لبلاده رغبة ملحة، ويسعى مع كل فرصة لأن يمتلك أرضا أو مسكنا فى بلده الأم حتى يعود إليه فى يوم من الأيام، كذلك حرصه الشديد على ربط أبنائه بوطنه، ويمثل المسكن عاملا هاما فى ذلك.

كما وجهت الوزيرة الدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة فى المعرض والاستفادة من وجود كبرى الشركات العقارية، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج بتملك وحدات فى وطنهم الأم، ودعت الوزيرة المصريين المقيمين بلندن لزيارة المعرض الذى سيكون بمثابة فرصة استثنائية لهم لمشاهدة مدى التطور العمرانى المبهر الذى حققته مصر فى السنوات القليلة الماضية والذى يعتبر إنجازا بكل المقاييس، مشيرة إلى أنها تسعد بلقائهم طوال أيام المعرض الذى يهدف إلى دعم رؤية الدولة فى تصدير العقار وخلق مجتمعات عمرانية متميزة قادرة على المنافسة الخارجية، موضحة أنه سيلقى قبول لدى المصريين المقيمين بالخارج ويشعرهم بالفخر أن لدى بلدهم منتجا قويا ينافس دول العالم ويعكس الصورة الحضارية لمصر الجديدة التى تتبنى خلق مشروعات تنموية عملاقة تدعم رؤية مصر 2030.