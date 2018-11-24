شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تحدد فترة قبول طلبات من لديهم عقود بيع ومستندات ملكية بتوسعات الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت فتح فترة قبول الطلبات من يوم 2/12/2018، وحتى يوم 17/12/2018.

وأوضح أن ذلك لجميع المواطنين، الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة.