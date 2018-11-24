شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمدن شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم السبت، عددا من المشروعات بمدن شرق القاهرة، منها مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تنفذها شركة صينية. كما يجرى رئيس الوزراء جولة بمشروعات الإسكان والطرق يرافقه خلالها عدد من الوزراء.

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