شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الاستقبال الذى استضافه السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، على هامش أول وأكبر معرض عقارى مصرى بأوروبا "عقارات مصر"، والذي ينطلق اليوم السبت بالعاصمة البريطانية لندن في قاعة اكسيل للمؤتمرات والمعارض، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد كبير من المصريين بالخارج ورجال الأعمال البريطانيين.

‎وفي كلمة مصورة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن سعادته بانطلاق المعرض الأول للعقارات المصرية بأوروبا، مشيدا بالنمو في السوق العقارى المصري الذي يتواكب مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها كافة المحافظات، لافتا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار شركات التطوير العقاري، بدأت خطواتها التنفيذية والعملية لتطبيق مبادرة، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية في الخارج، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة.

وأشار مدبولي إلى ارتفاع حجز مشروعات الإسكان، حيث إن مدينة المنصورة الجديدة حققت نسبة مبيعات 1.5 مليار جنيه في 3 أيام وحجز المصريون بالخارج كامل عدد قطع الأراضي بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز بواقع 450 مليون دولار دخلت خزانة الدولة، لافتا إلى أن المصريين بالداخل حجزوا وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد خلال 30 دقيقة.

‎من جانبها، وجهت وزيرة الهجرة التهنئة للسفير المصري السفير طارق عادل على توليه المنصب، وأيضا للمصريين بانجلترا لوجود سيادة السفير حيث يعد المعرض العقاري أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها مهام عمله في العاصمة البريطانية، مشيدة بالتعاون الدائم مع سيادته خلال فترة توليه منصبه السابق كسفير مصر بالأردن وثقتها في استمرار هذا التعاون لصالح الجاليات المصرية.

‎وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى سعادتها بالمشاركة في أول وأضخم معرض للعقارات المصرية بأوروبا، ويضم كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية في المدن الحديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الحديدة والمنصورة الجديدة.

‎وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيًا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.