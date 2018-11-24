شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وحدات الرعاية الأساسية، التابعة لوزارة الصحة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية سلسلة من الخدمات الصحية الطارئة للجمهور بالمجان . "الخليج 365" يستعرض أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية . 1- علاج الجروح البسيطة. 2- التعامل الأولى مع المغص الكلوى و المعوى. 3- الأجسام الغريبة السطحية و المرئية سهلة الانتزاع بالعين (بدون استخدام آله حادة وبعيد عن القرنية) و الأذن و الأنف . 4- نزيف الأنف الأمامى فقط. 5- الحالات الحادة لارتفاع ضغط الدم . 6- الإسعافات الأولية (مساندة الحالات الحرجة). 7- العلاج المبدئى لارتفاع السكر بالدم. 8- العلاج التام لحالات نقص نسبة السكر فى الدم . 9- مصل عقر الكلب ولدغ الثعبان .

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .