كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان والمرافق عددا من المشروعات بمدن شرق القاهرة منها مشروع الأبراج بالعاصمة الادارية الجديدة التى تنفذها الشركة الصينية. كما يتفقد رئيس الوزراء مشروعات الإسكان ومشروعات الطرق الجاري تنفيذها.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .