شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت صباح السبت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

وأضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

هذا وقد وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الجهات المعنية للتنسيق والعمل على توخي الحذر والإلتزام بقواعد وشروط السلامة في دخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات .