شكرا لقرائتكم خبر عن «DIVE MAGAZINE» تضع البحر الأحمر ضمن أفضل 10 وجهات للغطس في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت مجلة الغطس الدولية البريطانية «dive magazin» البحر الأحمر في المرتبة السادسة ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم يرتادها السائحون في مسابقتها السنوية لعام ٢٠١٨.

وأكدت المجلة أن البحر الأحمر يحتوي على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة، وأن رياضة الغطس أصبحت راسخة في صناعة السياحة المصرية ومن أفضل مواقع الغطس منطقة رأس محمد وهى واحدة من أرقى مواقع الغطس في العالم تليها جزر الأخوين ما بين سفاجا والقصير وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع ـسماك القرش ثم منطقة شعاب «سان جون» بمرسي علم وهي مزيج من الجبال البحرية والحدائق المرجانية والإنزال في أعماق الجنوب بالإضافة إلى موقع حطام سفينة الإمداد الانجليزية الغارقة «سيسل الجورم» شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية والأحب للغواصين ويستحق كل الاستحسان.

وجاءت إندونيسيا في المركز الأول فهي تهيمن على التصويت لأفضل وجهة ومنتجعاتها وهي المنطقة الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على الكوكب من الشعاب المذهلة والحياة البحرية الغزيرة والتحسن بشكل مطرد من الحفاظ على البيئة البحرية.

من جانبه، أكد محمد سويلم، خبير الغطس بالبحر الاحمر، أن تواجد البحر الاحمر ضمن القائمة يعد تتويجا لهذا النشاط الرئيسي للسياحة في البحر الاحمر والذي يجذب نحو ٣ ملايين سائح من مختلف الجنسيات سنويا وبفضل الجهود التي تبذل من العاملين في نشاط الغطس للتسويق والترويج الخارجي لرياضة الغطس والجهود البيئية للمحافظة على البيئة البحرية للشعاب المرجانية، وأوضح أن هذا النشاط يحقق نموا كبيرا في حجم الاستثمار السياحي.