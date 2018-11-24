مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في قضية "أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في قضية "أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع أقوال الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكانت قد حددت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود ارقام 750 ، 751 ، 754 ، 755 وكلفت النيابة العامه اخطار مصلحة السجون بعمل كشف بأعداد المتهمين المحبوسين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.