شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة اليوم 24 نوفمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى «جيوميست 2018»، تحت عنوان «نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربى»، والذى تُنظمه وزارة الإسكان، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



القاهرة.. يعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تفاصيل كشف أثري جديد بالبر الغربي بالأقصر، وسط حضور إعلامي واسع، ومن المقرر أن يتفقد وزير الآثار خلال تواجده في الأقصر، عددا من المواقع الآثرية بالمحافظة للوقوف على آليات العمل بها خاصة مع قرب انطلاق الموسم السياحي الشتوي .

القاهرة.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي: مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت، برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

القاهرة.. تبدأ فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للبيئة والتنمية المستدامة الذي تنظمه الجامعة التكنولوجية بالعراق بالتعاون مع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لمدة يومين، ومن المقرر يشارك في فعاليات المؤتمر العلمية أكثر من 100 باحث من العديد من الدول العربية العربية إضافة إلى مصر لبحث دور التكنلوجيا في دفع جهود التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول العربية والعلاقة بين البيئة والتنمية.



لندن.. تقوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزيارة طارئة لبروكسل، لاستكمال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما هددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأنها لن تتفاوض مع ماي خلال قمة (بريكست) المقرر عقدها بعد غد الأحد بحضور قادة الاتحاد الأوروبي.