شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. قطريليكس يكشف ابتزاز "الحمدين" للمرضى بعد رفع التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، إن رفع تكاليف التأمين الصحى على المواطن القطرى، كشف عن وجه النظام القبيح أمام شعبه.

ووصف الحساب، تميم بن حمد، أمير قطر، بأنه تحول إلى مصاص دماء من نوع جديد، حيث أن دعمه للإرهاب جعله يمتص أقوات شعبه من خلال رفع تكاليف التأمين الصحي للقطريين وإجبارهم عليها فهرب الشعب القطرى إلى الخارج من اجل العلاج.

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#عصابة_الدوحةa> تمارس هوايتها في امتصاص أقوات a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#القطريينa> لتبذيرها على ملذاتهم الشيطانية، a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#تميمa> يأمر برفع تكلفة a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#التأمين_الصحيa> ويجبر الشعب على دفعها لتلقي a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#العلاجa> فهرب القطريون إلى الخارج للنجاة بحياتهم.a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#قطريليكسa>

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وتابع الحساب:" أن النظام القطرى استغل المرضى لجمع الأموال منهم بعد أن فرض عليهم التقشف"، واصفاً مشروع التأمين الصحى الجديد، بأنه مصيدة لجمع أموال القطريين.