شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يضع الثلاثاء حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجرالأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية يوم 27 نوفمبر الجارى بهدف إنشاء أسواق تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين. وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاور منها مناطق لوجستية حدودية مثلا لمناطق بين ليبيا والسودان، ومناطق لوجستية محورية تخدم كل منطقة، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية على مستوى المحافظات، حيث تتضمن المنطقة اللوجستية أسواقا تجارية للجملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين، ﻭانه لا بيع للأراضى الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية، لأنه قرار سيادى وتطرح بحق الانتفاع.

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