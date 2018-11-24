شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 407 سفن قناة السويس بحمولة 28.4 مليون طن خلال 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال 8 أيام، من الخميس قبل الماضى وحتى أمس الأول الخميس، عبور 407 سفينة بحمولة 28.4 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس عبرت قناة السويس 58 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 44 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت الأربعاء 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، فيما عبرت أول أمس الخميس، قناة السويس 57 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال 8 أيام إلى 407 سفن بحمولة 28.4 مليون طن.