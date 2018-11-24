شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إعداد وتجهيز الطعام للاحتفاظ بقيمته الغذائية × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل آلية إعداد الطعام وفق الطرق الجيدة والصحية تحديًا كبيرًا لمعظم الأسر المصرية بسبب نقص المعرفة وقلة الوعى بها. ”الخليج 365” يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول الطرق الصحيحة لإعداد الطعام للاحتفاظ بقيمته الغذائية وفقًا لبيانات المعهد القومى للتغذية. 1- اختار الخضراوات والفواكه الطازجة. 2- غسل الخضراوات والفواكة بماء جارى وليس نقعها. 3- نقع البقول والتخلص من ماء النقع قبل الطهى. 4- إزالة قشرة رقيقة بالمقشرة أو السكين. 5- الطبخ بأقل كمية من الماء مع بقاء الوعاء مغطى والنار هادئة. 6- استعمال المرقة الذائدة فى عمل الشوربة واستهلاكها فى الطهى. 7- تحضير السلطة قبل موعد الطعام مباشرة وتقطعيها قطعا كبيرة.

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