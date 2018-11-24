شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على سؤال عن الصدقة المهملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل سائل: أحضرت مبردا فى مسجد كصدقة جارية لمتوفى ولم يعمل فهل يصل ثوابه للمتوفى؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:

أولا يتم صيانة المبرد إن كان معطلا حتى ينتفع به الناس، ويصل الثواب كاملا للميت إن شاء الله تعالى.

أما إن كان صالحا للاستعمال وليست للمسجد حاجة فيه فلم يستخدموه، فيحسن أن نقله إلى مسجد آخر ليست به مبردات لينتفع الناس به.