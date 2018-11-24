أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مسابقة لاختيار أفضل مدرسة متميزة بإدارة ههيا التعليمية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مسابقة لاختيار أفضل مدرسة متميزة بإدارة ههيا التعليمية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب مستقبل وطن "فرع ههيا" بمحافظة الشرقية، تنظيم مسابقة على مستوى إدارة ههيا التعليمية، برئاسة الدكتور حاتم عبد العزيز أمين الشؤون المالية والإدارية للحزب.

وقال الدكتور حاتم عبد العزيز، إن المسابقة لجميع المدارس بدون استثناء، مؤكدًا أنه سيتم نشر كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة على موقع الإدارية وتوجيه التربية الاجتماعية بههيا، وإرسال إشارة لكل المدارس.

وأوضح أن المسابقة تشمل "مسابقة القرآن الكريم، وجوائزها 5 رحلات عمرة، فضلًا عن جوائز مالية وتشجيعية لأفضل "مدرسة متميزة، مدير مدرسة، معلم، عامل، وطالب"، مشيرًا إلى تحديد موعد المسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.