شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤكد تقديم خدمات الرعاية الأساسية للاجئين السوريين منذ 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين اعتبارًا من عام 2013 وحتى الآن.

وقالت سعاد عبد المجيد، لـ"ليوم السابع"، إنه تم تقديم الخدمة خلال العام الحالى لأكثر من 21 ألفًا و500 طفل وأكثر من 7 آلاف و627 سيدة.

وأضافت، أنه جرى رفع كفاءة وتدريب 11 ألفًا و222 من العاملين بوحدات الرعاية الأساسية على تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة منذ يناير 2017 وحتى سبتمبر 2018.