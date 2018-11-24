شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تشكل لجانا مرورية لـ15 نوعا من الخضر لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه هناك عدة لجان مشكلة بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة بالنزول إلى الحقول وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية والامطار على المحاصيل الشتوية، وخاصة ما يزيد عن 15 نوعا خضراوات يطرح حاليا بالأسواق حتى لا تتأثر الإنتاجية وزيادة المعروض بالأسواق .

وأضاف "عطا" فى تصريحات لـ"الخليج 365 "أن اللجان المشكلة تضم إدارة المحاصيل البستانية والزراعية ، ومكافحة الآفات الزراعية، ومعهد أمراض النبات والوقاية بمركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى، والخدمات الزراعية، بالنزول إلى الحقول وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية على المحاصيل الشتوية، خاصة الخضر والفاكهة فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد بجميع قرى ومراكز المحافظات.

وتابع رئيس المحاصيل الزراعية، أن اللجان على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، ورصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، والتعريف ببرامج التوعية والطرق السليمة فى مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج وعدم تساقط الثمار، كما يتم إصدار نشرات يومية بالممارسات الزراعية الجيدة من خلال الإدارة العامة للخضراوات والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بجميع المحافظات.