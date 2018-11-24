شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ياباني لـ خالد فودة: كنا نحصل علي الخبرات والمساعدات المصرية منذ 120 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ آيتشي اليابانية، هيديه آكي أومورا، إن بلاده كانت تحصل على المساعدات والخبرات المصرية منذ 120 سنة في العهد الملكي الياباني، وقام المؤرخون بتأريخ تلك المرحلة الهامة من تاريخ بلاده، مشيرا إلى أن شعب اليابان يقدر ويحترم الحضارة المصرية الفرعونية التي دائما ما ينبهر بها، جاء ذلك خلال لقائه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم في مكتبه الثاني بشرم الشيخ، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ COP14)

وأضاف المسؤول الياباني، بأن التقدم الذي تشهده بلاده الآن أصبح وأشبه بسرعة الماكينات، وأعرب عن آمله أن تتقدم مصر في مجال الروبوت كما هي الحال في بلاده، موضحا أن هناك نوابغ مصرية في هذا المجال.

من جانبه دعا فودة نظيره الياباني وأسرته لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين الذي أهداه قطعة حجر من جبالها، فضلا عن درع المحافظة وكتاب يجمع عدد من الصور خاصة أسفل مياه البحر حيث تظهر مدى جمال وطبيعة شرم الشيخ.

وطمأن فودة المحافظ الياباني، على الاستقرار والأمان الذي تشعر به المحافظة، كما دعاه لعقد برتوكول تعاون وتوأمة مع محافظة جنوب سيناء خاصة في الجانب السياحي، فيما أعرب عن زيارة مصانع تويوتا في مدينة ناجويا عاصمة محافظة آيتشي، وأكد فودة أن العام القادم سيتم الانتهاء من تشييد الطريق البري السويس- شرم الشيخ بطول 330 كيلومتر، تيسيرا على السائحين والزائرين، موضحا أن المحافظة تتمتع بطبيعة ساحرة سواء بالنسبة للشواطئ، والأماكن المقدسة حيث مسار العائلة المقدسة.

ولفت فودة إلى أن مصر تثمن جهود اليابان في دعم مصر، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء بها مدرستين يابانيتين إحداهما في طور سيناء والأخرى في شرم الشيخ حيث تم وضع حجر الأساس للأخيرة في منتدى الشباب الذي عقد في بداية الشهر الجاري، كما أعرب فودة عن تقدير الشعب المصري لنظيره الياباني بالنسبة للتقدم الذي حققه الشعب في مختلف المجالات وخاصة في التكنولوجيا المتقدمة وصناعة السيارات.