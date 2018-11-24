شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إضافة محور «بناء شخصية الأئمة» بمؤتمر المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إضافة محور «بناء شخصية الأئمة والوعاظ علميا وفكريا وثقافيا بما يشكل العقلية الجامعة لهم»، إلى محاور مؤتمر المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الدولي الذي يعقد يومي ١٩، ٢٠ يناير ٢٠١٩م بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وأوضح بيان لوزارة الاوقاف أن إضافة هذا البند يأتي نظرا لأهمية بناء البناء الفكري والعلمي والثقافي للأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع البرامج العلمية والتدريبية التي تسهم في بناء العقلية الجامعة لعلماء الدين.



كما يأتي، أيضا، تزامنا مع افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة وإعداد المدربين مطلع ٢٠١٩م .