أخبار مصر | قرار هام من الحكومة بشأن الدعم النقدي لـ"طفلين" داخل كل أسرة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من الحكومة بشأن الدعم النقدي لـ"طفلين" داخل كل أسرة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستُقصِر الدعم النقدي المشروط على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة وذلك بداية من شهر يناير 2019 مما يمكن الحكومة من إضافة أُسر جَديدة تحتاج إلى الدعمِ المالي.

جاء ذلك في مستهل كلمته التي ألقاها بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث، حيث أعرب مدبولي عن سعادته واعتزازه بمشاركته في الاحتفال حيث مضت 3 أعوام على بداية برنامجِ الدَعمِ "تكافل وكرامة" الذي يخدم حوالي 2.2 مليون أسرة فقيرة، وتلك الأسر تضم حوالي 9.5 مليون مواطن.

وأشار إلى كيفية حساب درجات الفقر الذي يتم طبقًا لمعايير علمية وإحصائية مبنية على خرائط الفقر التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقًا لمؤشراتِ وزارةُ التضامنِ الاجتماعي.

وأوضح مدبولي، أن برنامجِ الدعمِ النقدي المشروط ضمن سياسات وتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ولتخفيفِ الضُغُوط الكبيرة التي تثقل كاهل الأُسر التي تصنف تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التي تتخذها الدولةُ في السنين الأخيرةِ لإعادةِ هيكلة الاقتصاد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه يود أن يثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات ومكافحة التهرب من المدارس ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القرى والمراكز.