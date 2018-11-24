شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تطلق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه فى 20 أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لإطلاق النسخة الثانية من اسبوع القاهرة للمياه، فى الفترة من 20-24 أكتوبر 2019، تحت عنوان "الأمن المائى: الفرص والتحديات".

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم البدء فور انتهاء الدورة الأولى من أسبوع القاهرة للمياه التى عقدت أكتوبر الماضى فى أعداد خطة لتنفيذ التوصيات الناتجة عنها، والإعداد للدورة الثانية، يشار إلى أن الدورة الأولى شملت تنظيم عدد كبير من المنتديات وورش العمل والجلسات العامة والمتخصصة بحضور العديد من الخبراء والعلماء والمتخصصين والباحثين، كما شاركت وفود رسمية وسفراء والوزراء المعنيين بالشأن المائى على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت الدورة الأولى تنظيم عدد من الأحداث بمشاركة 20 منظمة دولية واقليمية ووطنية وما يزيد عن 30 متحدثا دوليا بحضور حوالى 750 مشاركا من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.