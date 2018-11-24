شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم رفع حالة الطوارئ بين كافة أجهزة الوزارة، وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة، للتعامل مع أى أزمات قد تحدث، وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان.

أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحة استعدت لموسم السيول، مشيرًا إلى أنه تم تركيب أكثر من 25 محطة طوارئ بمنطقة غرب الدلتا بالقرب من النقاط الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق، وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمجابهة السيول، وقد تم إبلاغ كافة الأجهزة بتقرير التنبؤ بالأمطار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار المتوقعة كلا فى اختصاصه، لافتًا إلى أنه يتم تحديث التنبؤ بالأمطار كل ثلاثة أيام، وهو ما يساعد على حسن إدارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الأغراض التنموية من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.