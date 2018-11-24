شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار رعدية على الإسكندرية و تكثيف أعمال كسح المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت موجة الطقس السئ على محافظة الاسكندرية، حيث شهدت مناطق متفرقة هطول الامطار الرعدية مساء اليوم، مع إنخفاض فى درجات الحرارة و رياح.

وكثفت أحياء محافظة الاسكندرية أعمال كسح مياه الامطار بالشوارع ، و تصريفها فى الشنايش و المطابق لمنع أى تراكمات و فتح الطريق أمام المرور و المارة.

و قامت شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة بالاسكندرية، بكسح مياه الأمطار بالتنسيق مع الاحياء خاصة على طريق الكورنيش و الشوارع الرئيسية.

و أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، أن شركة الصرف الصحى قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وشفط تجمعات المياه و الاستجابة لكافة البلاغات، مشيرا إلى أن بعض تجمعات المياه جاءت نتيجة لعيوب فى رصف الشوارع، مما أدى إلى تجمع المياه بها.



كسح مياه الامطار بالإسكندرية



كسح مياه الامطار بالإسكندرية