شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العاصمة الإدارية الجديدة.. خطوة واحدة تفصل الحلم عن الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق يضاف إلى الإنجازات العديدة التى تمكنت مصر من تنفيذها خلال المرحلة الحالية، خاصة وأنه لم يتبقى سوى القليل على تنفيذ المشروع. وهى مشروع عملاق يتم تنفيذه على مساحة 170 ألف فدان. ومن المنتظر أن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم تنفيذها على مساحة 170 ألف فدان، فى تغيير الخريطة السكانية والاستثمارية والثقافية لمصر، كما أنها تواكب أفضل مستويات المعيشة بالعالم، وتضم منطقة اقتصادية متنوعة، وجاهزة لاستقبال 6 ملايين مواطن.

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