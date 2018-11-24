أخبار مصر | اليوم.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي الاحتفالية بمناسبة مرور مائة عام على مولد الشيخ زايد آل نهيان، لتواكب احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تُقام للاحتفاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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